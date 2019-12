Pillole di stile: i trucchi giusti per Natale e Capodanno

I trucchi “must” per Natale e Capodanno, feste che richiedono un look elegante o casual/elegante in grado di rimanere intatto per alcune ore

Le feste natalizie e di fine anno richiedono non solo resistenza fisica per affrontare pranzi e cene ma anche un look elegante o casual/elegante (a seconda del contesto conviviale), che rimanga per quanto possibile intatto per tutta la durata della cena o della festa. In quest’ottica la borsetta ricopre un ruolo fondamentale: diventa l’accessorio indispensabile di ogni donna dove conservare i trucchi di emergenza per ritoccare il make up e sembrare sempre perfette anche a fine cena o fino all’alba, per gli amanti della movida notturna.

Come spiega l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), i colori più tradizionali per le borse, da indossare sotto le feste, sono senza dubbio bianco, argento, oro, nero e blu ma per chi vuole essere alla moda quest’anno può puntare su colori di tendenza quali verde pavone, giallo senape e le tinte pastello.

I modelli di borsa vanno dalle eleganti clutch alle tracolle e, qualunque sia la scelta che si intende fare questi sono i cosmetici da portare sempre con sé:

1. Rossetto rosso, di terraccotta o nude ma in questo caso glitterato, satinato o luminoso. Quest’anno il rossetto deve essere audace nonché il protagonista indiscusso del make-up. Preferenza per il rosso puro, texture long lasting e finish mat per un look decisamente duraturo e glamour durante le cene, altrimenti vinilico e glossy se bisogna solo brindare e ballare. Per le amanti del trucco perfetto, da aggiungere una matita contorno labbra da sfumare. Per chi ha la pelle ambrata o scura puntare su un rosso con una punta di arancione o marrone e per chi predilige uno smokey eyes puntare su un rossetto nude piuttosto che rosso puro.

2. Smokey Jewellery con bronzo, oro rosa, pure gold, terracotta e prugna sostituisce il classico smokey eyes nero in queste feste 2020. Facili da applicare con le dita e da portare in borsetta, sono gli ombretti disponibili sul mercato per un effetto scintillante in pochi secondi. Qualche dritta su come applicarli ce lo dicono i make-up artist famosi di Valentino e Michael Kors: oro e bronzo si applicano o solo nell’angolo interno oppure tutti in coda alla palpebra, all’angolo interno ‘aprono’ gli occhi piccoli, all’esterno, ‘risollevano’ le palpebre. Quindi, meglio applicare i metalli ad ala e non su tutta la palpebra per non appesantirla. Consiglio: Scegliete tra occhi o labbra glitterate per non esagerare.

3. Illuminare con sfumature color champagne è essenziale in borsetta per tutte quelle ragazze che puntano su trucchi semplici con solo un tocco di mascara. L’illuminante su zigomi, tempie e centro delle labbra garantisce un effetto luminoso.