Marco Carta rischia di finire di nuovo in Tribunale

Furto di magliette alla Rinascente, Marco Carta di nuovo in Tribunale? Il Pubblico Ministero ha chiesto la riapertura del caso

Per Marco Carta potrebbe tornare l’incubo del furto in Rinascente. A ottobre il vincitore di Amici 2008 era stato assolto dal giudice di Milano per l’accusa di furto di sei magliette, del valore di 1.200 euro, lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano.

Il pm Nicola Rossato, che durante il processo aveva chiesto per il cantante 8 mesi di carcere e una multa di 400 euro, ha intenzione di presentare ricorso in appello e richiedere la condanna a 8 mesi per Carta perché secondo Rossato il cantante è stato complice dell’amica Fabiana Muscas: per il pubblico ministero infatti Carta l’avrebbe aiutata a togliere le placchette antitaccheggio. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sul caso.

Per Carta però, come spiega l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), potrebbe arrivare la partecipazione a un reality. In rete circola la voce su una possibile presenza del cantante nella nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Sarà vero? Intanto il reality ha annunciato i primi nomi dei Vip che parteciperanno: Rita Rusic, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro sono stati i primi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip ad essere annunciati. A loro si sono aggiunti il cantante Pago, reduce da Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi, e Andrea Denver: 28 anni, modello italiano residente negli Stati Uniti e un profilo Instagram che conta più di 1 milione di follower.