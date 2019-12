Ludwig online con il video di “Dopo mezzanotte”

Ludwig ha recentemente registrato il sold-out all’Atlantico Live di Roma e ha da poco conquistato il disco d’oro con Domani Ci Passa, estratto dall’EP CURIOSO, che ha totalizzato oltre 17 milioni di streaming.

IL TESTO DI DOPO MEZZANOTTE

Col fuso orario americano però sono italiano, uoooh, uoooh, uoooh

non sono il tipo un po’ annoiato seduto sul divano, uoooh, uoooh, uoooh

ho una voglia infinita di vivermi la vita

sempre fuori controllo, barcollo ma non mollo

siamo tutti spietati alle tre

voi che andate a letto presto non potete saperlo perché

Dopo mezzanotte comincia lo show

mi bevo un altro cocktail e distruggo l’iPhone

volo come Harry Potter, vedo gli Ufo Robot

perché il mondo è più bello dopo mezzanotte.

Oggi nel locale ho rimorchiato un lavandino

so’ giustificato, son le 5 del mattino

solo vacca voglio bere, non riesco più a vedere

diventi bella anche te, dopo mezzanotte.

Ritorno a casa quando è giorno e vedo tutto sfocato, uoooh, uoooh, uoooh

non mi ricordo che ho bevuto, sembra m’hanno menato, uoooh, uoooh, uoooh

e non m’importa di niente se poi parla la gente

bevo e non penso a niente, dalle guardie fuggente

siamo tutti spietati alle tre

voi che andate a letto presto non potete saperlo perché

Dopo mezzanotte comincia lo show

mi bevo un altro cocktail e distruggo l’iPhone

volo come Harry Potter, vedo gli Ufo Robot

perché il mondo è più bello dopo mezzanotte

Oggi nel locale ho rimorchiato un lavandino

so’ giustificato, son le 5 del mattino

solo vacca voglio bere, non riesco più a vedere

diventi bella anche te, dopo mezzanotte.

Eh no!

E ridi!