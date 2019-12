Ludovica Martino su RaiPlay nella serie Liberi Tutti

Michele si trova così catapultato in un mondo radicalmente diverso dal suo, da cui non può uscire né comunicare con l’esterno. Da subito cerca, in tutti i modi possibili, di riprendere i suoi lucrosi traffici, approfittando biecamente della buona fede dei suoi ospiti. Ma,venuto a conoscenza dei subdoli attacchi che potrebbero portare alla chiusura del cohousing,Michele mette disposizione della comunità tutta la sua capacità di brigare in modi più o meno disonesti, pur di non finire in carcere. Sia michele sia l’intera comunità però sono all’oscuro di un dettaglio: la PM lo ha indotto a vivere nel cohousing per intercettare sistematicamente i suoi tentativi di comunicare con l’esterno e scoprire l’intera rete dei suoi affari illeciti. Ma in questa indagine i due agenti che lo intercettano finiscono–come spesso accade a chi fa il loro mestiere–per farsi coinvolgere emotivamente (e non solo) nelle vicende di tutti i cohouser.

“Liberi tutti” è lo slogan che accomuna tutti i protagonisti: se lo dicono i cohouser alla fine delle interminabili assemblee, Michele potrebbe farne il sottotitolo della sua esistenza e gli intercettatori se lo ripetono a fine turno per comunicarsi il sollievo di staccare. Ma liberi da cosa? Definire la convivenza vuol dire definire il tipo di libertà che si cerca.