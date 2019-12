Il tour di Shapiro e Vandelli fa tappa ad Assisi

Al Teatro Lyrick di Assisi il 3 aprile 2020 AUCMA porta il “Love and Peace” live tour di Shel Shapiro e Maurizio Vandelli

Sarà il Teatro Lyrick di Assisi a ospitare il prossimo 3 aprile (ore 21.00) Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, protagonisti di una tappa del Love and Peace live tour (prodotto da Trident Music), dall’omonimo progetto discografico. L’appuntamento, promosso da AUCMA e MEA Concerti in collaborazione con il Comune della Città di Assisi, si realizza nell’ambito della stagione 2019/2020 Tourné.

Shapiro e Vandelli, protagonisti e rivali dell’era beat italiana, hanno deciso di collaborare mettendo da parte l’antagonismo del passato. Hanno anche superato le loro differenze di carattere, formazione e stili di vita. Ciò, nel segno del rispetto reciproco e del grande amore per la musica. I due cantanti sono uniti dal progetto artistico e discografico “Love and Peace”. Il titolo è particolarmente significativo: esprime l’amore e la pace che Shel Shapiro e Maurizio Vandelli hanno ritrovato prima di tutto tra di loro. In passato, i due artisti avevano già avuto occasione di collaborare. Negli ultimi anni, si sono anche ritrovati più volte insieme sul palco, riscuotendo il gradimento del pubblico. “Love and Peace” è però il primo progetto che li vede davvero uniti.

Il disco fonde i percorsi musicali dell’ex leader dei Rokes e quello dell’Equipe 84. Si tratta di un viaggio nelle immagini e nelle emozioni di generazioni che in passato erano magari rivali e adesso si ritroveranno unite. L’album raccoglie i successi dei due cantanti, rivisitati insieme. Nella realizzazione di questo progetto discografico, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli si sono affidati a Diego Calvetti. Ciò, non solo per evitare di litigare sul da farsi, ma anche per assicurare all’album un sound più contemporaneo.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale www.tourneumbria.it