Talpah torna con il singolo Nails/Schiena dritta

Horrorgatto. Il brano ha segnato il ritorno del giovane producer casertano, a due anni di distanza da Funk In Japan. La parte vocale del pezzo è stata realizzata da Ilaria dei GOMMA, un’altra delle realtà musicali più valide espresse da Caserta negli ultimi anni. Talpah, il nuovo nome della scena elettronica italiana, torna a farsi sentire con un singolo. Avevamo parlato di lui ad Halloween con Il brano ha segnato il ritorno del giovane producer casertano, a due anni di distanza da Funk In Japan. La parte vocale del pezzo è stata realizzata da Ilaria deiun’altra delle realtà musicali più valide espresse da Caserta negli ultimi anni.

Classe 1999, il producer casertano pubblica ora Nails/Schiena dritta fuori per Malinka Sound/peermusic ITALY. Il brano approfondisce ulteriormente le coordinate elettroniche del suo scibile artistico. Mixato e masterizzato da Luigi Cicchella, Nails/Schiena dritta è una esplosione percussiva algida e frenetica che cala l’ascoltatore in uno stato di trance, ingabbiandolo in un ambiente claustrofobico e selvaggio.