Sindrome di Moschcowitz: nuovi farmaci in arrivo

La Sindrome di Moschcowitz è una malattia ultra rara, chiamata porpora trombotica trombocitopenica acquisita (Attp), per la quale sono in arrivo nuovi farmaci, i nano-anticorpi, però le terapie d’avanguardia, dicono i pazienti, “ci salvano la vita, ma non risolvono l’impatto sociale della malattia, per la quale spesso si perde il lavoro, e neppure le disparità tra i sistemi sanitari regionali”. Perché se la malattia è rara, non deve esserlo anche il servizio, soprattutto al Sud. Se ne è parlato oggi a Milano, in un incontro all’Ospedale Maggiore Policlinico, organizzato da Sanofi, finalizzato a informare su questa malattia, la cui conoscenza può aiutare pazienti e medici e smuovere le Istituzioni.

Conosciuta anche come Sindrome di Moschcowitz, dal cognome del medico che l’ha descritta per primo agli inizi del ‘900, è una patologia autoimmune della coagulazione del sangue che colpisce da una a sei persone per milione ogni anno. Per via delle sue manifestazioni acute, ha un alto tasso di mortalità a pochi giorni dall’insorgenza. All’origine della patologia c’è un’alterazione del sistema immunitario che inizia a produrre anticorpi che attaccano l’enzima Adamts13, impedendo il corretto funzionamento del processo di coagulazione del sangue.

“Quando si parla di un rischio di morte elevato, che può arrivare fino al 20% nei primi nove giorni dal ricovero, è evidente quanto sia necessario intervenire in estrema urgenza, anche se spesso non è semplice”, evidenzia all’Agenzia Dire (www.dire.it) Flora Peyvandi, direttore del centro emofilia e trombosi della Fondazione Irccs Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. “Innanzitutto, è necessario conoscere bene la patologia per poter individuare correttamente i segni e sintomi- precisa- Peyvandi- e poi avere laboratori attrezzati per la conferma diagnostica. Per arrivare a questo è molto importante ricevere una corretta formazione e informazione”.