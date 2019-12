Pronto Soccorso del Santobono affollato? Lo dice un’App

Il Santobono di Napoli lancia un’app per conoscere il grado di affollamento del Pronto Soccorso. Gli utenti potranno sapere quanti pazienti ci sono in attesa

“Una app innovativa pensata per connettere, in tempo reale, gli utenti con il Pronto soccorso del Santobono“. Così Vincenzo Tipo, direttore del Ps dell’ospedale pediatrico napoletano, annuncia in un post su Facebook l’applicazione ‘Santobono PS Info’ disponibile gratuitamente per IoS e Android.

Gli utenti come spiega l’Agenzia Dire (www.dire.it), nella schermata principale, potranno sapere quanti pazienti ci sono in attesa al Santobono e quanti in trattamento e conoscere anche i codici assegnati, dal bianco al rosso. Con l’app “si potrà verificare – spiega sui social – lo stato di affollamento del Ps al fine di evitare, in caso di patologia di bassa complessità, lunghe attese.

“Questo è solo il primo passo di una serie di innovazioni che riguarderanno la comunicazione con gli utenti del nosocomio della città: tante le novità in arrivo per dare la massima assistenza possibile, nei tempi giusti e con il minore disagio per le famiglie ed i piccoli pazienti. Abbiamo a cuore – conclude nella nota Tipo – la salute dei vostri e nostri bambini”.

La tecnologia, dunque, compie un altro passo verso il miglioramento dell’assistenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda l’attesa nei Pronto Soccorso.