I Simpson compiono 30 anni: 10 curiosità sulla serie record

I Simpson compiono 30 anni: 10 curiosità sulla serie dei record. La prima puntata andò in onda il 17 dicembre del 1989

31 stagioni, oltre 670 episodi, centinaia di ore di intrattenimento. I Simpson compiono oggi 30 anni e continuano e detenere il record di serie tv prime time più longeva della storia americana. Nati come corto di 1 minuto nel 1987, i Simpson debuttarono come serie regolare, a episodi da 20 minuti circa ciascuno, per il network Fox il 17 dicembre del 1989.

Creati da Matt Groening, con la collaborazione di James Brooks e Sam Simon, i Simpson hanno stralciato ogni idea di famiglia convenzionale spiega l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Per festeggiare Homer, Marge, Bart, Lisa, la piccola Maggie e tutti gli abitanti “anomali” di Springfield, ecco 10 curiosità sulla serie dei record.

I Simpson compiono 30 anni: 10 curiosità

1. Matt Groening ha chiamato tutti i personaggi della famiglia Simpson con i nomi dei membri della sua famiglia, tranne Bart. Il nome di quest’ultimo è l’anagramma di “Brat”, “moccioso”.

2. Il celebre D’Oh di Homer, inventato dal doppiatore originale Dan Castellaneta, è stato inserito nel 2001 nell’ Oxford Dictionary.

3. Tutti i personaggi dei Simpson hanno 4 dita per ogni mano, ad eccezione di Dio che è disegnato con tutte e cinque le dita.

4. I Simpson vivono a Springfield, ma quale Springfield è un mistero. Ci sono 34 posti di nome Springfield in 25 stati degli Stati Uniti.

5. I Simpson è la più lunga sitcom degli Stati Uniti, il più longevo programma di animazione degli Stati Uniti, e la serie tv in prima serata più longeva.

6. Leggenda popolare vuole che i Simpson abbiano il potere della preveggenza. Tra le “predizioni” più famose, Donald Trump come Presidente USA, lo scandalo dell’NSA e lo show di Lady Gaga al Super Bowl.

7. La serie tv dei Simpson ha subito diverse censure nel mondo, ed è stata bandita da Russia e Cina.

8. I Simspon sono stati eletti dal Time 1l 31 dicembre 1999 “miglior serie tv del secolo”, ottenendo due settimane dopo una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

9. La serie ha debuttato in Italia su Canale 5 il 1 ottobre 1991.

10. Nel corso degli anni, hanno prestato la voce allo show diversi personaggi del mondo dello spettacolo, sia nella versione originale che in quella nostrana. Si sono prestati al doppiaggio italiano Valeria Marini, Mike Bongiorno, Leo Gullotta, Luciana Littizzetto, Sandra Mondaini, Paolo Liguori, Vittorio Sgarbi, Paolo Bonolis, Paola Barale, Igazio La Russa, Giorgia, Maria Grazia Cucinotta, Gennaro Gattuso, Francesco Totti, Ilary Blasi, Luca Laurenti, Ambra Angiolini, Emilio Fede, solo per citarne alcuni.