Ermal Meta in tour nei palazzetti da marzo 2021

Ermal Meta annuncia 7 live a marzo del 2021: mercoledì 3 marzo al PalaInvent di Jesolo la prima tappa del tour del cantante

Ermal Meta torna in tour nel 2021. Da giorni il cantautore stuzzicava i fan con piccoli video e, mentre tutti pensavano a un nuovo album, lui organizzava una lunga serie di concerti in giro per i più importanti palazzetti italiani. Sarà la prima volta in queste location per Ermal. Il nuovo lavoro uscirà ma ancora non è dato sapere nulla di più.

“Ciao amici, l’attesa è finita”, ha scritto su Instagram in mattinata. “Non vedevo l’ora di dirvelo. Lo so di essere in largo anticipo – ha spiegato – ma sarei scoppiato se me lo fossi tenuto per me ancora un po’ quindi ho pensato che il 12.12 alle 12.00 fosse semplicemente il momento X. Sarà il mio primo tour nei palazzetti e provo un mix di emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Lo farò in musica, come sempre”.

Biglietti e calendario

Le prevendite, spiega l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già disponibili su Ticketone da qualche giorno.

Questo il calendario del tour di Ermal Meta:

03 marzo JESOLO (VE) PalaInvent

05 marzo MILANO Mediolanum Forum

08 marzo BARI Palaflorio

13 marzo TORINO PalaAlpitour

16 marzo FIRENZE Nelson Mandela Forum

20 marzo ROMA Palazzo dello Sport

22 marzo BOLOGNA Unipol Arena