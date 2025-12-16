Il film cult “9 Settimane e ½” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie “9 Settimane e ½” con Kim Basinger, Mickey Rourke, Margaret Whitton, David Margulies, Christine Baranski, Karen Young: la trama del film

Tratto dal memoir di Ingeborg Day, il film “9 Settimane e ½” che fu pesantemente censurato negli Stati Uniti ottenendo però un successo record in Europa, è la proposta di Rai Movie per la prima serata di martedì 16 dicembre 2025.

Elizabeth, curatrice d’arte a SoHo, incontra John, un affascinante e riservato broker di Wall Street, in un negozio di Chinatown. Da quel momento, la loro relazione si trasforma in un vortice di desiderio e controllo, fatto di regali costosi, giochi erotici sempre più estremi e una crescente dipendenza emotiva.

John impone regole, orari e rituali, spingendo Elizabeth a esplorare i limiti della propria identità e sessualità, mentre la sua vita quotidiana inizia a sgretolarsi. Tra provocazioni pubbliche, travestimenti e gesti umilianti, il confine tra piacere e sopraffazione si fa sempre più sottile, lasciando la donna sospesa tra attrazione e smarrimento.

Nel cast: Kim Basinger, Mickey Rourke, Margaret Whitton, David Margulies, Christine Baranski, Karen Young, Dwight Weist, William De Acutis, Roderick Cook, Olek Krupa.