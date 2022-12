I 9 Migliori Crypto Siti di Scommesse: Top Bitcoin e giochi d’azzardo

Grazie alla sua praticità e facilità, l’industria di crypto gambling ha mostrato un’enorme crescita negli ultimi anni. I siti di scommesse sportive bitcoin, in particolare, cambieranno esplicitamente il futuro del mondo del gioco d’azzardo. Tutto accade grazie a depositi e prelievi più rapidi e alla disponibilità di crypto bonus speciali. I pagamenti in giornata incoraggiano coloro che vogliono moltiplicare le loro crypto partecipazioni a scommettere con bitcoin.

In effetti, i siti di scommesse sportive di criptovaluta hanno già superato la crescita delle sedi tradizionali per quanto riguarda offerte promozionali e sicurezza. Oltre agli eventi quotidiani, puoi anche partecipare a mercati speciali per eventi importanti come i Giochi Olimpici, la Coppa del Mondo e il Super Bowl. Va tenuto conto del fatto che i prezzi offerti dai siti di criptovaluta sono superiori ai normali siti di gioco d’azzardo.

Ecco perché ORDB ha deciso di dare un’occhiata più da vicino alle piattaforme più frequentati. Insieme agli esperti di criptovaluta, abbiamo esaminato a fondo tutte le funzionalità e ti abbiamo presentato il seguente elenco:

Per noi era essenziale scegliere la soluzione giusta per soddisfare tutte le esigenze degli scommettitori di criptovalute. Tutti i migliori siti di scommesse crittografiche offrono promozioni di alta qualità e vantano molti mercati di scommessa diversi. Pertanto, abbiamo basato la nostra scelta sui seguenti criteri:

Sport, Quote e Linee

L’analisi delle quote e delle partite sportive da scommettere è probabilmente la considerazione più importante. Ci siamo anche assicurati se il sito di gioco d’azzardo suggerisce le quote giuste per il numero di fondi crittografici che un utente è pronto a spendere o meno.

Bonus e Promozioni

I bonus di benvenuto, i bonus di deposito e qualsiasi altra promozione regolare sono un must per il miglior casinò bitcoin . In effetti, gli scommettitori spesso optano per un operatore che offre anche un programma VIP, caratterizzato da una miriade di bonus BTC.

Anonimato

Le scommesse Bitcoin sono piuttosto popolari. Sebbene i siti di scommesse crittografiche garantiscano la riservatezza, abbiamo anche esaminato le funzionalità di verifica dell’indirizzo e-mail e protezione con password per proteggere i tuoi fondi.

Inoltre, presta attenzione alle migliori scelte nelle seguenti regioni:

Meglio per USA 🇺🇸 Meglio per UK 🇬🇧 Meglio per CA 🇨🇦 Meglio per l’UE 🇪🇺 BetOnline 🥇 Bets.io 🥇 Stake 🥇 CloudBet 🥇

Top 9 Siti di Gioco d’azzardo con le Migliori Quote per Scommettere con Bitcoin

Con la crescente domanda di opzioni di gioco online, sempre più siti di gioco di criptovalute compaiono qua e là. Sono così attraenti grazie alle loro commissioni basse e all’eccezionale collezione di giochi usati con le criptovalute. Leggi la nostra recensione di seguito e scegli un casinò bitcoin in base alle tue preferenze.

Innanzitutto, Cloudbet è una piattaforma di crypto gambling completamente sicura. Possiede un certificato SSL e i suoi giochi sono testati con RNG e, quindi, provati. Puoi anche attivare una verifica SMS e un’autenticazione a due fattori.

Se stai giocando con le criptovalute, puoi optare per il gioco anonimo. E sebbene per registrarti ti servirà solo un indirizzo email, la piattaforma si riserva il diritto a KYC nei casi di prelievi in fiat.

Se sei un fan delle scommesse sportive, questo sito di gioco d’azzardo è la scelta migliore per te. L’intera pagina delle scommesse sportive è ben organizzata e chiara. Cloudbet suggerisce un’eccezionale raccolta di eventi sportivi insieme a un vasto spettro di margini bassi e mercati in-play. I limiti di scommessa del bookmaker qui sono fino a 10 BTC per le scommesse live e pre-partita.

Puoi scommettere con la criptovaluta su tutti i soliti sport. L’elenco include boxe, MMA, tennis, basket, golf, ciclismo, hockey, football americano, sport motoristici, beach volley e molti altri.

Cloudbet offre anche l’opportunità per sport virtuali realistici in HD, calcio e basket disponibili in particolare. Il gioco d’azzardo con bitcoin è incoraggiato anche negli eSport, con una miriade di giochi.

Vantaggi per gli scommettitori:

Varietà di mercati in-play e margini bassi

Scommesse Bitcoin su politica e intrattenimento

Riservatezza e sicurezza

Bonus: Bonus di Benvenuto Fino a 5 BTC + 200 Giri Gratis

Tutti i siti di gioco di criptovalute devono possedere una licenza ufficiale. L’istituzione più autorevole che li emette è Curacao eGaming. Stake Casino ha questa licenza. È improbabile che tu possa trovare un’altra piattaforma di scommesse sportive bitcoin con una licenza più rispettabile. È dovuto alla relativa novità della criptovaluta nel settore del gioco d’azzardo online.

Stake offre ai fan delle scommesse di criptovaluta un ampio spettro di eventi. Il portafoglio di opzioni è suddiviso in oltre 35 categorie. Contiene le discipline sportive classici ed eSport, eventi politici, intrattenimento e altre offerte esotiche. Su Stake, per scommettere con bitcoin, gli utenti scelgono football americano, boxe, golf, MMA, baseball, Formula 1, tennis, pallavolo e corse di cavalli.

L’elenco delle offerte di scommesse sugli eSport include Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, StarCraft e molti altri campionati elettronici. Per specificare diverse opzioni esotiche, menzioneremo il risultato delle elezioni presidenziali in tutto il mondo, personalità sportive di spicco e molte altre scommesse non banali.

Questa diversità del bookmaker di Stake non solo li distingue da tutti gli altri, ma li rende quasi uno dei migliori nel settore delle scommesse BTC.

In aggiunta a ciò, questo sito di criptovalute suggerisce oltre 15 diverse promozioni che potrebbero variare di volta in volta. Alcuni di essi sono ricorrenti, mentre altri sono limitati nel tempo. L’elenco include opzioni di scommesse sportive live, premi specifici del gioco, programmi di rimborso, promozioni esclusive per determinati gruppi di utenti ed altro ancora.

Vantaggi per gli scommettitori:

Oltre 130 criptovalute

Un sacco di probabilità di scommessa

Il più alto RTP (Return To Player)

Bonus: 10% di Rakeback Utilizzando il Codice ‘GET10BACKBONUS’

Sebbene N1Bet abbia iniziato il suo lavoro solo nel 2021, è già diventato uno dei siti di gioco bitcoin più preferiti. È dotato di un notevole catalogo di giochi, prelievi veloci, un servizio clienti cordiale ed un eccellente programma VIP. Tutti i giocatori qui sono protetti dalla tecnologia di sicurezza del protocollo PGP e dalla crittografia SSL a 128 bit. A proposito, tutte le opzioni di gioco hanno un certificato Randon Number Generator (RNG) che ne verifica l’equità.

Prima di iniziare ad effettuare transazioni, N1Bet ti offre l’opportunità di dare un’occhiata al ciclo di gioco principale e alla sua progressione. Tale modalità demo è accessibile per la maggior parte dei giochi.

Sebbene questo sito di gioco d’azzardo bitcoin non disponga ancora di un’app mobile, è ben ottimizzato per disposizioni Android ed iOS con schermi di qualsiasi dimensione.

Naturalmente, N1Bet offre un impressionante elenco di giochi con oltre 7.000 titoli di slot tradizionali e BTC, jackpot, giochi con croupier live ed altro ancora. Tuttavia, le scommesse sportive bitcoin non sono meno popolari e sono disponibili su 180 sport in-line o eSport, con scommesse ordinarie, express, in-play o pre-partita.

Dopo aver creato l’account su N1Bet, puoi specificare i limiti di scommessa, perdita e deposito. È una sorta di misura di risparmio di fondi per i giocatori d’azzardo. Inoltre, c’è la possibilità di limitare le tue sessioni di gioco o utilizzare alcune opzioni per disattivare il tuo account per un periodo indicato.

Quando si tratta di promozioni, l’operatore di scommesse sportive di criptovaluta e casinò online offre set di bonus generosi e straordinari.

Scommettendo 10 EUR ciascuna sui risultati con una quota di 1,3 o più, otterrai scommesse gratuite. È possibile effettuare le scommesse in varie valute, tra l’altro: 10 USD, 15 AUD, 45 PLN, 850 RUB, 125 JPY, 15 CAD, 60 BRL, 15 NZD e 100 NOK. Non preoccuparti di piazzare scommesse di seguito.

In questo sito di crypto gambling, ti vengono offerti due tipi di scommesse gratuite: per il primo deposito e per la verifica del tuo conto. La cosa più eccitante di questo bonus è che puoi ritirarlo subito dopo la scommessa vinta senza bisogno di scommetterlo come in altri casinò.

Il gioco d’azzardo crittografico su N1Bet è disponibile con il deposito minimo di: 0,0001 BTC, 0,01 LTC, 1 DOG, 0,01 ETH, 0,01 USDT e 0,001 BCH. Considerando che il prelievo minimo diventa possibile con: 0.0004 BTC, 0.01 LTC, 0.01 DOG, 0.005 ETH, 0.01 USDT e 0.001 BCH.

Vantaggi per gli scommettitori:

180 sport in linea o eSport

Più criptovalute

Conversione immediata dei pagamenti

Bonus: Pacchetto di benvenuto: 100 EUR

Parliamo con le cose semplice. Come un bonus di benvenuto, BetOnline offre il 50% (fino a $1.000) per l’iscrizione, Reload Bonus del 25% (fino a $500) e un bonus fino a $100 per invitare un amico a scommettere con bitcoin. Il motivo per cui lo menzioniamo qui è che se vuoi massimizzare il tuo bonus, ti consigliamo di iscriverti utilizzando il loro Crypto Bonus. Se non hai esperienza nell’effettuare depositi con criptovaluta, su BetOnline ti viene offerto un bonus fino a $1.000 insieme a un rollover 14x.

Ciò che distingue BetOnline tra gli altri siti di gioco d’azzardo crittografico è le migliori quote online. Se sei uno scommettitore, guardi costantemente in diversi mercati di scommesse sportive alla ricerca di quote con valore reale. I mercati continuano a cambiare, le quote vengono continuamente aggiornate per tutta la stagione. Ecco perché gli scommettitori dovrebbero sempre controllare le quote avanzate. BetOnline aumenta regolarmente le quote su alcuni mercati e fornisce quelle per competere con altri bookmaker e dimostrare un valore migliore ai giocatori d’azzardo. Ti consigliamo vivamente di controllare BetOnline per aumentare le quote ogni volta che scommetti con bitcoin sul tuo mercato sportivo preferito.

La piattaforma è considerata uno dei migliori siti di gioco d’azzardo BTC che copre in particolare il baseball e il calcio. Le dime lines sul baseball (di -199) rimangono la migliore proposta in qualsiasi sito di scommesse sportive là fuori.

Parlando del crypto sportsbook, in particolare, è suddiviso nelle seguenti sezioni: game props, sport principali, futures, player props ed altri. Hanno teaser, parlay, scommesse semplici, puntate sul vincente e totals, oltre a prop bets e futures notevoli.

BetOnline offre linee di scommesse crittografiche per quasi tutto. Dalle scommesse su una partita di rugby alle scommesse su politica, tutti i giocatori potranno trovare qualcosa di eccitante per loro qui.

Vantaggi per gli scommettitori:

Il bookie sportivo legittimo e affidabile

Una grande varietà di promozioni

La più recente piattaforma di scommesse mobili

Bonus: Bonus di benvenuto del 50% fino a $1.000

Questo sito di gioco d’azzardo bitcoin è gestito da BetOnline, che è abbastanza rispettato nel mondo di gambling online. SportsBetting.ag detiene una licenza del governo di Panama. Il Gaming Control Board conduce regolarmente controlli di conformità e veridicità dei generatori di numeri casuali. Tutti questi regolamenti e misurazioni garantiscono un ambiente di gioco sicuro ed equo.

Per scommettere con la criptovaluta, i nuovi giocatori sono incoraggiati con un bonus di benvenuto: 75% per il primo deposito. Puoi utilizzare questa scommessa gratuita in un playthrough 12x nella sezione delle migliori scommesse sportive bitcoin di SportsBetting.ag. Ai giocatori che hanno effettuato il secondo deposito viene concesso un reload bonus del 50%. Questo è ottimo fino a $1.000 con un rollover 10x.

La piattaforma suggerisce un bookmaker, una sala da poker e un casinò. Inoltre, fornisce skill games e una sezione di scommesse finanziarie.

Parlando di opzioni di scommesse sportive online bitcoin, qui potrai trovare quote su basket (WNBA incluso), baseball, hockey, calcio, soccer e tennis. Comprende anche quote su box, auto racing, arti marziali, lacrosse e biliardo. Tuttavia, non sentirti confuso dall’apparente attenzione agli sport nordamericani. La popolarità di SportsBetting.ag cresce così velocemente proprio grazie alla sua vasta selezione di sport.

Tutti i molteplici metodi di deposito e prelievo su questo sito di gioco d’azzardo crittografico sono sicuri, affidabili e convalidati. Al momento, il crypto gambling supporta le seguenti criptovalute: Bitcoin, Litecoin, Ether, Ripple, Dash e Bitcoin Cash. Mentre per ricevere le tue vincite, sentiti libero di utilizzare tutte le criptovalute sopra menzionate, Skrill o bonifici bancari.

Vantaggi per gli scommettitori:

Promozioni generose

Sezione impressionante di scommesse sportive

Molteplici opzioni bancarie

Bonus: Welcome Crypto Bonus con il Codice Promozionale “CRYPTO100”

Bets.io è uno dei migliori siti di gioco d’azzardo crittografico relativamente nuovo nel settore: è stato fondato nel 2021. Bet Entertainment N.V. esercita il controllo della regolamentazione e delle licenze, garantendo condizioni di gioco eque e sicure per gli utenti.

Offre 3000 slot bitcoin, 300 giochi con croupier live e 175 giochi da tavolo, insieme a splendide promozioni. Sì, si concentra principalmente sui giochi da casinò di criptovaluta, ma nel caso in cui desideri diversificare la tua esperienza di scommesse con slot con grafica di alto livello, Bets.io è il punto di partenza giusto. La piattaforma offre vari bonus e promozioni come welcome bonus (100% per il primo deposito), giri gratuiti, bonus di ricarica e cashback. Ma la caratteristica più distintiva è il suo club VIP che ti offre regolarmente premi settimanali e premi fedeltà.

Tutti i giochi su Bets.io sono stati sottoposti al test di iTech Labs e alla certificazione RNG. Le opzioni di gioco hanno un rapporto RTP (Return to Player) dal 95% al ​​98%. Più di 39 importanti fornitori di giochi supportano questo sito di gioco BTC con oltre 3.000 titoli di slot caratterizzati da un gameplay eccellente e una produzione di prim’ordine. Qui potrai trovare titoli di NetEnt, Playson, Absolute Live Gaming, Betsoft Gaming, iSoftBet, Candlebets e molti altri. Oltre alle slot tradizionali e bitcoin, puoi scegliere tra gratta e vinci, jackpot, Megaways, giochi BTC, giochi da casinò live e molti altri.

Vantaggi per gli scommettitori:

Un sacco di opzioni di scommesse bitcoin

Audit RNG di terze parti

Programma VIP a 7 livelli

Bonus: Daily Cashback Up to 20%

Tutto sommato, le scommesse online sono fantastiche, ma se sei interessato al gioco d’azzardo con soldi veri o a provare alcune slot crittografiche aggiornate, ecco i migliori siti di crypto gambling di criptovaluta per te:

Questo casinò crittografico ha un sigillo di fiducia di Curaçao (GCB);

Incredibile diversità di gioco quando si tratta di slot crittografici;

Aggiornamenti sistematici dell’assortimento di gioco;

Ricca scelta di giochi con croupier live;

Supporto utile che funziona senza interruzioni;

Uno dei casinò bitcoin più convenienti;

Una scelta saggia per i giocatori che usano monete diverse durante le sessioni;

Molti revisori apprezzano questo casinò crittografico;

Prelievi sempre rapidi.

Uno dei casinò più ricchi che offre più di settemila giochi;

Collezione di slot crittografici stellari;

Molti avvincenti giochi con croupier live;

Offerte bonus redditizie;

Requisiti di scommessa adeguati;

Non meno di 100 giri gratuiti per le criptovalute;

I giri gratuiti funzionano su vari giochi, senza restringere la scelta delle slot crittografiche;

Ancora una volta, è un crypto casinò di Curaçao (GCB);

Prelievi non problematici e veloci (il tempo massimo di attesa è di 10 minuti).

Tra i casinò bitcoin, BitStarz ha il maggior numero di premi dalle commissioni;

Eccellente lavoro del supporto servizio (e un premio per quello);

Uno dei migliori siti di crypto gambling quando dai la priorità alle slot;

Giochi con RTP sempre alto;

Un lungo elenco di fornitori di giochi affidabili che collaborano con questo crypto casinò;

I prelievi richiedono alcuni minuti, ma mai più di quindici.

FAQ

Le piattaforme di crypto betting sono legittime?

Sì. Tuttavia, per rispondere a questa domanda in modo completo e preciso per te stesso, è necessario verificarlo nel proprio paese di residenza. Dipende dalle leggi locali sulle scommesse sportive e sulle criptovalute. Di norma, nella maggior parte dei paesi del mondo, la crittografia è legale o consentita. Considerando che la situazione con le scommesse bitcoin potrebbe variare da paese a paese.

Il gambling completamente anonimo con la criptovaluta è possibile?

Questa è in realtà la cosa principale delle criptovalute. Come funzionano gli indirizzi crittografici? Sono creati personalmente dal tuo portafoglio. Non contengono altri dati che possano delineare i luoghi in cui sono archiviate le tue criptovalute o le indicazioni a cui le invii, ecc. Pertanto, significa che puoi mantenere il segreto utilizzando un altro indirizzo ogni volta che ricevi un pagamento. Oppure puoi facilmente utilizzare diversi portafogli, ognuno per un motivo distinto.

Quanto tempo impiega un prelievo di criptovalute?

La procedura di prelievo è quasi la stessa di un processo di deposito. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme di scommesse sportive bitcoin deve autenticare le operazioni manualmente. Il tempo varia a seconda del sito specifico. Alcuni di loro passano attraverso un processo di convalida duraturo che potrebbe richiedere giorni. Mentre altri evitano di completare questa fase e assicurano che il tuo prelievo avvenga alla stessa velocità di un deposito, ovvero per alcuni minuti.

Conclusione

Rispetto ai siti di scommesse sportive standard, crypto betting offre molteplici vantaggi come promozioni e bonus. Crypto gambling è solo un altro tipo di valuta con cui puoi scommettere. In effetti, scommetti ancora sugli stessi risultati degli stessi eventi.

Sebbene molte persone considerino il crypto gambling un’opportunità per aumentare le proprie partecipazioni in criptovalute, potrebbe essere una sfera nuova e divertente per gli appassionati di scommesse sugli eSport.

I migliori siti di scommesse di criptovaluta che abbiamo trattato nell’articolo sopra ti daranno un’esperienza emozionante senza stress!

Disclaimer

Se soffri di dipendenza dal gioco d’azzardo, visita queste risorse gratuite per la disassuefazione dal gioco:

gamblersanonymous.org

ncpgambling.org

gamblingtherapy.org