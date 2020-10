I Måneskin tornano il 30 ottobre con un inedito

I Måneskin tornano il 30 ottobre con un nuovo singolo: il misterioso annuncio sui social della band che nel 2021 pubblicherà un album

I fan dei Måneskin possono gioire. Il gruppo ha annunciato sui social il nuovo singolo.

Uscirà il 30 ottobre un pezzo inedito di cui non è possibile sapere, al momento, nessun altro dettaglio. La band ha soltanto pubblicato un video pieno di mistero, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

La canzone sarà il primo tassello di una nuova era per i Måneskin, che hanno annunciato di essere tornati in studio di registrazione per realizzare il prossimo progetto. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno in programma di rilasciare il loro secondo lavoro insieme nel 2021.

Cambio di look per Damiano

Intanto, Damiano si prepara al prossimo capitolo della carriera del gruppo con un cambio di look. Il frontman ha stupito tutto con un taglio di capelli, testimoniato da un video pubblicato sui canali social della band.