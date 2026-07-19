Eboli: trovato il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito

A Eboli trovato il corpo carbonizzato del giornalista campano Luca Esposito: era in un terreno agricolo in contrada Cioffi. Prima del rogo gli avrebbero sparato

Il suo corpo è stato trovato in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno: è stato ucciso Luca Esposito, giornalista sportivo di 43 anni (all’anagrafe il nome è Luigi) e dipendente dell’Agenzia regionale per l’Ambiente ad Avellino e prima a Caserta. Il cadavere è stato trovato dopo che i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare quello che sembrava un incendio di sterpaglie. Sul posto, ha spiegato la Procura di Salerno in una nota, “sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e hanno rinvenuto il cadavere; successivamente, prima dell’alba, sono sopraggiunti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Eboli, personale della Sezione Investigazioni Scientifiche (Sis) dei Carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno”.

Dai primi accertamenti, la pista è quella dell’omicidio. Sul corpo del 43enne, ad una ispezione esterna, sarebbe stato individuato il foro di un proiettile. E sarebbe anche stato trovato un bossolo non lontano dal corpo, che era in un terreno isolato in contrada Cioffi, lungo la statale 7bis nel territorio del comune di Eboli, in provincia di Salerno. Le indagini sono in corso e gi inquirenti lavoreranno per capire cosa sia successo. L’allarme, stanotte, è scattato intorno alle 3.30, a seguito di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato in un’area nascosta rispetto alla strada principale.

Esposito era originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, e non era sposato. Al di là del lavoro all’Arpac, aveva sviluppato una passione per il giornalismo sportivo che era diventato per lui un secondo lavoro: era direttore del sito Tutto Salernitana e collaborava con l’emittente televisiva Otto Channel. Era molto conosciuto: sui social la sua tragica morte ha suscitato sconcerto e incredulità.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)