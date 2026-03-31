Per Trump la guera è uno show: su Truth posta il video dell’attacco a Isfahan

Le immagini di un attacco Usa a un deposito di munizioni nella città iraniana famosa per le “cupole blu” e per la grande piazza patrimonio Unesco

Un grande fuoco sale nella notte, seguito da esplosioni successive che ampliano la sua portata. All’interno delle fiamme si alzano come dei razzi, molti razzi, alimentando colonne di fumo sempre più alte e un fuoco che divora un’area sempre più vasta. Il video, di poco più di 30 secondi, senza audio né commenti, è stato postato da Donald Trump sul suo social Truth.

Secondo il Wall Street Journal, che cita un funzionario anonimo come fonte, si tratta di un filmato che riprende l’attacco ad un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan. Le immagini parlano da sé: una dimostrazione di quello che sono in grado di fare le forze americane, la glorificazione della capacità di distruzione di un arsenale militare nemico.

ISFAHN, CITTÀ GIOIELLO DELL’ARCHITETTURA PERSIANA

Quello che non emerge dalle immagini, né riferisce il Wsj, è che il mega attacco ha colpito una città conosciuta in tutto il mondo come un gioiello dell’architettura islamica e persiana. Isfahan è infatti meta obbligata di qualsiasi tour turistico dell’Iran: detta “Half the World” è una città quasi leggendaria per la sua storia antica, famosa per le cupole turchesi delle sue moschee e per Piazza Naqsh-e Jahan, patrimonio Unesco dell’Umanità, seconda grande piazza al mondo per ampiezza, dopo Piazza Tiananmen a Pechino.

Il suo soprannome, in persiano “Esfahan nesf-e jahān”, significa “Isfahan è la metà del mondo”, deriva da un antico proverbio persiano del XVII secolo che celebra la sua ricchezza artistica e monumentale. Qualità per cui viene paragonata spesso a Venezia e indicata tra le città più belle del mondo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)