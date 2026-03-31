L’Italia nega la base di Sigonella agli Usa. Nessuno aveva chiesto l’autorizzazione

È accaduto qualche sera fa, ha rivelarlo il Corriere della Sera

“L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata”. È quanto rivela il Corriere della Sera. “È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti”, scrive il quotidiano. Alcuni aerei Usa sarebbero dovuti atterrare nella base di Sigonella, in Sicilia, per poi ripartire verso il Medio Oriente.

Nessuno poi aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese.