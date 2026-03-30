Le protesi al ginocchio, a “Elisir” oggi suj Rai 3


L’intervento chirurgico di protesi al ginocchio, una soluzione necessaria per molte situazioni di degenerazione articolare, apre la puntata di “Elisir” su Rai 3

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L’intervento chirurgico di protesi al ginocchio, una soluzione necessaria per molte situazioni di degenerazione articolare, apre la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 30 marzo alle 10.50 su Rai 3. Lo scopo della protesi è quello di alleviare il dolore e ripristinare la mobilità articolare in quei soggetti che non rispondono più alle terapie conservative. In studio il professor Andrea Ferretti, direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si parlerà delle date di scadenza che vengono indicate sulle confezioni o sulle etichette alimentari. Quali alimenti possono continuare ad essere conservati e distribuiti anche oltre la data di scadenza riportata? Ci sono cibi che non scadono? Risponderà alle domande il professor Antonello Paparella, ordinario di Microbiologia Alimentare presso il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università degli Studi di Teramo.

Lo spazio finale dell’“ABC della salute” sarà invece dedicato all’antibiotico resistenza, quel fenomeno che si verifica quando i farmaci utilizzati per contrastare i batteri, ovvero gli antibiotici, non sono efficaci. Quali sono le cause? Come si combatte? In studio il professor Francesco Broccolo, ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università del Salento.