Arriva il primo farmato per smettere di fumare rimborsato dal SSN

Recigar, sicuro ed efficace, aiuta a dire addio alle sigarette con un ciclo di 25 giorni

Da oggi in Italia è disponibile – inserito in Gazzetta Ufficiale dopo il via libera di Aifa – il primo farmaco rimborsato dal SSN per aiutare a smettere di fumare. Si tratta di Recigar, sviluppato dall’azienda polacca Adamed e da somministrare per via orale in un ciclo di 25 giorni: può essere prescritto tramite centri specializzati per sostenere i fumatori nel percorso di disassuefazione.

Si basa sulla citisina, sostanza di origine vegetale estratta dal maggiociondolo e già utilizzata in diversi Paesi europei, che agisce sugli stessi recettori cerebrali stimolati dalla nicotina, ma con un effetto diverso: riduce il piacere associato al fumo e attenua i sintomi dell’astinenza, come irritabilità, ansia e insonnia.

La terapia si sviluppa in un ciclo di 25 giorni, con assunzione orale e dosaggio gradualmente decrescente. L’obiettivo è raggiungere la sospensione completa del fumo già nei primi giorni, accompagnando il paziente in modo progressivo verso l’abbandono definitivo della sigaretta.