Il thriller “Concrete Utopia” in prima Tv su Rai 4: la tram

I superstiti di un terremoto a Seul, la lotta per il potere e la sopravvivenza che fa emergere il peggio: stasera su Rai 4 “Concrete Utopia”, la trama del film

Dopo che un catastrofico terremoto rade al suolo Seoul, gli appartamenti Hwang Gung rimangono l’unico edificio ancora in piedi. La storia di “Concrete Utopia” in onda lunedì 2 marzo 2026 in prima visione Tv su Rai 4, segue i residenti che, guidati dal carismatico ma misterioso delegato Young-tak, cercano di proteggere la loro “fortezza” dai sopravvissuti esterni, chiamati dispregiativamente “scarafaggi”.

Il film è una satira sociale pungente sulla crisi immobiliare e sulla natura umana, descritta come un incrocio tra Animal Farm di Orwell e Il Signore delle Mosche