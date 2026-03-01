Stasera su Rai lo speciale “Franco Battiato – Il lungo viaggio”

Al termine del Festival di Sanremo”, Rai 1 propone lo speciale musicale “Franco Battiato – Il lungo viaggio”: le anticipazioni
Domenica 1 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 1 uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Il film segue il percorso del giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e seguendolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine. Il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell’artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole.