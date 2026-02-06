Vance incontra Meloni: “Grandissimo lavoro per le Olimpiadi, Milano è bellissima”

Il vicepresidente USA ha richiamato “le tante ottime relazioni, le connessioni economiche e le partnership” con l’Italia

“È bello incontrarti di nuovo, è bello essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Amiamo l’Italia e gli italiani”. Così il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha preso la parola a Milano, durante l’incontro istituzionale con la premier Giorgia Meloni in prefettura in occasione delle Olimpiadi, sottolineando il legame tra Washington e Roma. Vance ha richiamato “le tante ottime relazioni, le connessioni economiche e le partnership” tra i due Paesi, elogiando l’organizzazione dei Giochi: “Avete fatto un grandissimo lavoro, la città è bellissima”.

Il vicepresidente ha raccontato anche il coinvolgimento personale della famiglia nella visita: “Mia moglie era molto eccitata di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vicepresidente abbiamo pensato di venire qui”.

“Sono contento che tutto abbia funzionato, avete fatto un lavoro eccezionale”, ha aggiunto. Vance ha poi richiamato lo spirito olimpico come elemento di coesione: “La competizione è basata sulle regole, è bello avere valori condivisi”, spiegando che l’incontro rappresenta anche l’occasione “per avere belle conversazioni su molti argomenti”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)