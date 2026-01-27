Milano-Cortina, Legambinete: “Il giorno dell’inaugurazione le scuole stiano aperte”

“Un’Olimpiade esclusiva come quella che chiude le scuole perde valore e dà un messaggio sbagliato”

Legambiente Lombardia chiede al prefetto di Milano di tornare sulla decisione della chiusura delle scuole il 6 febbraio. “Un’Olimpiade esclusiva come quella che chiude le scuole perde valore e dà un messaggio sbagliato”, è un passaggio della lettera al prefetto Claudio Sgaraglia firmata dalla presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto. Sul fronte delle inevitabili difficoltà nella mobilità “sarebbe stato più opportuno e comprensibile coinvolgere la comunità scolastica con un programma di chiusura temporanea delle strade adiacenti alle scuole, seguendo i progetti in corso dell’amministrazione”.

L’evento in sé “non sta offrendo nulla alle scuole milanesi”, prosegue Meggetto. “Chiedendo ai cittadini di età scolare di rimanere a casa si aumenta il disagio della comunità scolastica, famiglie comprese, che dovrebbe essere al centro di molte attività di questa grande occasione. Avremmo preferito l’indicazione di non usare l’automobile, invitando per un giorno ad adottare modalità più compatibili con le innegabili difficoltà previste per quella giornata, ma in grado di dare continuità ai programmi scolastici”.

