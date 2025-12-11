Condannato a 15 anni il medico Alfonso Tumabrello: curò Messina Denaro durante la latitanza

15 anni di carcere al medico che curò Matteo Messina Denaro durante la latitanza: è Alfonso Tumbarello, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico

Condanna a 15 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che curò Matteo Messina Denaro nel corso della sua latitanza. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dai giudici del tribunale di Marsala.

Il superlatitante si sottopose alle cure per il tumore che l’aveva colpito con il falso nome di Andrea Bonafede. Tumbarello, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico, si è sempre difeso dicendo che all’epoca pensava che la persona malata fosse davvero Bonafede.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)