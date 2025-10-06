Estrazione Superenalotto 6 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 6/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 160 del 6/10/2025

xx

Numero Jolly

xx

Numero Superstar

xx

Quote Superenalotto del 6 ottobre 2025

Quote Superstar del 6 ottobre 2025