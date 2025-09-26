In rotazione radiofonica “Testo #2”, il nuovo singolo de Le Distanze

La band è composta da tre membri: Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese. Suonano insieme da cinque anni, con Andrea, pianista e cantante della band, che è anche il compositore dei brani, sia per la musica che per i testi. Andrea frequenta il Conservatorio di Genova da sette anni, ma ha iniziato a studiare musica sin da giovanissimo, all’età di soli quattro anni, così come il batterista Saverio e la bassista e corista Corinna.

Nei primi due anni di attività, nonostante le difficoltà legate al Covid, la band ha partecipato a vari concorsi. Sono stati ospiti durante la settimana del festival a CasaSanremo, dove si sono esibiti con il brano “Rimani qui”, che fa parte della colonna sonora del film The Mirror, candidato al David di Donatello. Hanno vinto il premio nella sezione Trend di Sanremo Rock, ottenuto il secondo posto al Sanremo Live in the City, e vinto il premio radiofonico, accompagnato dal secondo posto al Gran Gala di San Marino nel 2021.

Nel 2022, la band è stata ospite a tutte le finali regionali estive di Sanremo Rock&Trend e ha tenuto il primo concerto gratuito aperto al pubblico a Marsciano, sullo stesso palco dove si esibì Elisa Toffoli il giorno precedente. Alla fine del 2022 hanno registrato il loro primo album, che con il singolo “Sì, non ci penso!” ha raggiunto un milione di visualizzazioni su YouTube in un mese. L’album, insieme all’intero EP, è stato pubblicato nell’estate del 2023 su tutte le piattaforme digitali.

Il loro tour del 2023 è iniziato con l’invito da parte di Firenze Rock, che li ha ospitati come apertura del concerto dei britannici The Who, insieme ad artisti di rilievo come Tom Morello. Nel 2024, hanno suonato anche sul palco di “Deejay on Stage”, aprendo i concerti di Clara e Alessandra Amoroso.

Nel 2025 sono usciti i brani “Quelli come Me e mE”, che darà il nome al loro prossimo album, “Da tempo”, “Fuori di me” e vincono il Fatti Sentire Festival.