Moda: ecco l’esclusiva T-shirt in edizione limitata per celebrare la 65ª stagione delle Frecce Tricolori

Cristiano di Thiene SpA, azienda licenziataria ufficiale del brand di abbigliamento AERONAUTICA MILITARE da oltre due decenni, ha creato un’esclusiva T-shirt in edizione limitata per celebrare la 65ª stagione delle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori non sono soltanto una pattuglia acrobatica: incarnano l’Italia che emoziona, che unisce, che guarda sempre oltre l’orizzonte. Con le loro figure mozzafiato e le loro scie di fumo tricolore disegnano nel cielo storie di passione, disciplina e spirito di squadra. Ogni esibizione è un tributo al lavoro silenzioso e impeccabile di chi, in cabina di pilotaggio e dietro le quinte, trasforma l’impossibile in realtà, un inno all’eccellenza, uno spettacolo che incanta e lascia il pubblico con lo sguardo alzato e il cuore in gola. Il 6 e 7 settembre, l’aeroporto di Rivolto (Udine) ha ospitato un grande evento internazionale per celebrare la 65ª stagione delle Frecce Tricolori. Per due giorni la base si è trasformata in un crocevia di emozioni, accogliendo decine di migliaia di spettatori, professionisti e appassionati, tutti uniti per celebrare l’anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nata nel 1961. Era infatti il 1° marzo 1961 quando nacque il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, concepito per riunire in una sola squadra le migliori tradizioni del volo acrobatico italiano. Da allora, le Frecce Tricolori hanno solcato i cieli di ogni continente, diventando ambasciatrici di eccellenza, stile, audacia e determinazione. Con la loro formazione di dieci velivoli – unica al mondo – continuano a incantare platee internazionali, mantenendo vivi valori senza tempo: coraggio, professionalità, disciplina e rispetto.

Per celebrare questo straordinario traguardo, Cristiano di Thiene SpA, licenziataria ufficiale del brand di abbigliamento AERONAUTICA MILITARE da oltre due decenni, ha creato un’esclusiva T-shirt in edizione limitata. Disponibile nelle varianti blu e bianco, i colori simbolo della PAN, è molto più di un capo di abbigliamento. E’ un manifesto di stile, un ricordo da indossare con orgoglio che celebra lo spirito senza tempo delle Frecce Tricolori. Il design si concentra sul logo ufficiale del 65° anniversario: un segno grafico moderno e dinamico, che nasce dal numero 65, modellato sulle linee dell’infinito per simboleggiare la continuità e lo spirito senza tempo delle Frecce Tricolori. La stampa, realizzata con tecniche ad acqua e foil oro, è arricchita da un ricamo tricolore, omaggio ai colori della bandiera italiana. Ogni T-shirt è venduta in un esclusivo sacchetto blu, con chiusura a coulisse tricolore e personalizzazione con stampa ad acqua del logo ufficiale, un packaging curato nei minimi dettagli, che trasforma ogni capo in un oggetto da collezione, unico e prezioso.