“La battaglia di Algeri”, il capolavoro di Gillo Pontecorvo, oggi in seconda serata su Rai 5: la trama

Leone d’Oro a Venezia nel 1966, il capolavoro di Gillo Pontecorvo “La battaglia di Algeri”, in onda martedì 2 settembre alle 22.35 su Rai 5: la trama del film
Algeri, anni ’50. La rivolta per l’indipendenza algerina esplode sotto la guida del Fronte di Liberazione Nazionale. Alì La Pointe, ex criminale convertito alla causa, diventa figura chiave della resistenza. Braccato dai parà del colonnello Mathieu, muore in un’imboscata. I disordini si placano, ma nel 1960 la protesta riprende, e nel 1962 l’Algeria conquista la libertà.
È il capolavoro di Gillo Pontecorvo “La battaglia di Algeri”, in onda martedì 2 settembre alle 22.35 su Rai 5. Leone d’Oro a Venezia 1966. Tre candidature agli Oscar 1967-69. Nel cast, Yacef Saadi, Jean Martin, Fawzia El Kader, Ugo Paletti, Tommaso Neri, Mohamed Ben Kassen.