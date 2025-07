Una crociera last minute? Gli Emirati Arabi rappresentano la migliore proposta dell’anno

Gli Emirati Arabi rappresentano una delle mete più ambite degli ultimi anni. Il contrasto culturale rispetto all’occidente, il fascino dei colori, la bellezza dei tramonti e una storia lunga millenni che s’intreccia alla nostra. Insomma, quando si parla di Medio Oriente il pensiero corre subito agli Emirati Arabi, alle sue moschee, al deserto che si perdere a vista d’occhio, ai dromedari e a quello stile unico dei suoi abitanti.

Ma qual è la soluzione più adatta per visitare questi luoghi, gustando le sue bellezze e vedere più località possibile? Senza dubbio le crociere Emirati Arabi rappresentano un sistema ottimale per spostarsi in modo comodo tra una località e l’altra, consentendo al visitatore di vivere un’esperienza entusiasmante sia via mare che nell’entroterra, grazie alle escursioni organizzate a bordo.

Tra le tappe più gettonate ci sono senza dubbio Dubai, Abu Dhabi e Bahrain, località amate dai turisti perché mantengono quello stile arabo inconfondibile con un tocco di modernità che le rende uniche al mondo. Si tratta di proposte esclusive che richiedono l’esperienza di tour operator solidi e affidabili come Costa Crociere, che rappresenta oggi un leader affermato in tutta Europa, in grado di portare l’eccellenza e la qualità del made in Italy ovunque, anche con delle crociere last minute.

Crociere Emirati Arabi: la to do list degli imperdibili

Chi decide di visitare gli Emirati Arabi non può perdersi Dubai, che da sola meriterebbe un’intera vacanza. Dubai si presta benissimo a una gita giornaliera perché tutte le sue attrazioni sono concentrate come la Blue Water Island, che permette di vedere l’intera città grazie allo skyline e alla ruota panoramica dalla quale scattare foto meravigliose. Imperdibile un giro al Burj Al Arab Hotel, l’edificio iconico a forma di vela innestato nella baia, che è diventato il simbolo della città e alla Moschea di Jumeirah, da visitare con una guida esperta che saprà raccontare la storia di questo luogo sacro con diversi aneddoti che la caratterizzano.

Per gli amanti dello shopping, Dubai è un vero parco giochi ricco di centri commerciali, negozi di ogni tipo e per tutte le tasche. Anche gli appassionati di sport acquatici possono approfittare per divertirsi tra le onde del golfo che ospita 120 chilometri di meravigliosi isolotti artificiali dalle forme più improbabili, come quello a forma di globo terrestre o di palma.

Seconda tappa da non lasciarsi sfuggire: Abu Dhabi! Che sia la capitale del Paese lo si intuisce osservando l’architettura maestosa, come il quartiere dove si trova il Palazzo Presidenziale, l’edificio che ospita il lussuoso hotel Emirates Palace e la Grande Moschea, considerata la più visitata degli ultimi anni.

Se si decide di seguire la guida disponibile a bordo della crociera, una delle tappe imperdibili è l’U.A.E. Heritage Village: architettura unica, maestosa e dalla bellezza inaspettata. Si tratta di un’oasi bianca immersa in una macchia verde di giardini sempre curati che contrasta con l’aridità del deserto che si trova tutt’intorno. La costruzione è realizzata in marmo bianco decorato con madreperla e oro e gli interni ospitano dei lampadari decorati con cristalli Swarovski e tappeti persiani iraniani. Una moschea che attira milioni di turisti ogni anno e che fa parlare di sé per la ricchezza dei decori e lo stupore che genera ogni volta che vi si accede, un raggio di luce e bellezza dedicato alla maestosità di Dio.

Terminato il giro, si giunge alla volta di Sir Bani Yas, un’sola del Golfo Persico dichiarata riserva naturale grazie a numerose specie protette di animali selvatici. Grazie alla lungimiranza dello Sceicco Zayed, l’isolotto è in grado di ospitare navi da crociera che permettono ai visitatori di tutto il mondo di ammirare la bellezza delle acque cristalline e della natura incontaminata. L’area, infatti, è dotata di un porto chiamato Cruise Beach che permette alle imbarcazioni molto grandi di accompagnare i propri ospiti con i tender raggiungendo la striscia di sabbia dove i turisti hanno la possibilità di trascorrere la giornata tra passeggiate, mare e spiaggia.

Siri Bani Yas è un must per chi viene negli Emirati Arabi ed è facilmente raggiungibile se si sceglie la crociera perché è tutto organizzato, non occorre trovare persone che conoscono il posto, traghetti o altri mezzi di trasporto, rischiando di perdere l’intera giornata. E poi, diciamolo pure, la bellezza di questa tipologia di viaggi è proprio l’assenza totale di preoccupazioni, tutto viene pianificato nei minimi dettagli per garantire relax agli ospiti evitando qualsiasi imprevisto.

E infatti, dopo una giornata di riposo e bellezza su quest’isola, il personale di bordo riporta gli ospiti sulla nave per consentirgli di rifocillarsi con coccole di ogni tipo. Le navi da crociera hanno il merito di combinare perfettamente gli ingredienti per una vacanza perfetta: buon cibo, avventura, relax e divertimento. Anche il viaggio alterna giornate di visite nelle città battute a ore di viaggio durante le quali gli ospiti possono stare a bordo piscina per riposare, fare shopping, bere un drink o svolgere qualsivoglia attività proprio come accade sulla terraferma.

Una volta giunti a Bahrain, è d’obbligo una visita nel centro di Manama, che è la capitale dove è possibile ammirare lo skyline che permette di ammirare l’intero distretto finanziario.

A molti visitatori questa città non piace perché non è ancora molto aperta al turismo. Al contrario molti altri considerano questa caratteristica un punto di forza, perché racconta di una civiltà che non ha subito le trasformazioni della globalizzazione ma è rimasta ancorata alle sue tradizioni, ai culti più originali e alla genuinità di una cultura molto lontana da quella europea ma altrettanto affascinante.

Vista da quest’altra prospettiva, ogni angolo del Bahrain racconta una storia da ascoltare, vivere e trattenere nel proprio cuore per farne tesoro una volta giunti a casa. Perché la crociera Emirati Arabi è divertimento, relax e avventura, ma anche stupore e bellezza.