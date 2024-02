Pissa, genitori scappano dall’ospedale Santa Chiara con il neonato

Una coppia di genitori ha portato via senza l’assenso dei medici un neonato dall’ospedale Santa Chiara di Pisa dove il piccolo è nato

Una coppia conosciuta ai servizi sociali avrebbe portato via un neonato dall’ospedale Santa Chiara di Pisa dove il piccolo è nato. A portare via il neonato sarebbero stati i genitori. Alcuni siti raccontano di una fuga in bicicletta da parte del padre. Dietro il ‘rapimento’ ci potrebbe essere a quanto pare il timore che il bambino venisse tolto ai genitori per essere dato in affido. Sono in corso ricerche per rintracciare i genitori.

Ecco cosa ha fatto sapere l’Azienda sanitaria di Pisa in una nota “Oggi all’ospedale Santa Chiara a Pisa un neonato è stato portato via all’improvviso e di corsa dai genitori, che si sono allontanati con lui senza l’assenso dei sanitari e senza aspettare un incontro già pianificato in reparto per la gestione delle dimissioni. Del fatto sono state avvertite le forze dell’ordine”. La fuga sarebbe avvenuta prima che i genitori incontrassero gli assistenti sociali.