Europei di volley: Italia in finale con la Polonia, la diretta su Rai Sport

L’Italia è in finale agli Europei maschili di pallavolo. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto 3-0 la Francia e sabato 16 settembre sfideranno la Polonia: diretta Tv su Rai Sport

L’Italia è in finale agli Europei maschili di pallavolo. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto 3-0 la Francia allenata da Andrea Giani nella seconda semifinale che si è giocata al PalaEur di Roma. La Nazionale sabato sera alle 21, sempre a Roma, affronterà la Polonia che nel pomeriggio ha sconfitto 3-1 la Slovenia.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla finale degli Europei maschili di pallavolo Italia-Polonia, al Palazzo dello Sport di Roma. La decisione è stata comunicata al presidente del Coni, Giovanni Malagò.

ITALIA FORZA E CARATTERE, E IN FINALE AGLI EUROPEI RIECCO LA POLONIA

I campioni del mondo si sbarazzano dei campioni olimpici con un secco 3-0 e sabato sera difenderanno il titolo continentale. Non ci sono dubbi, a Roma è azzurro pallavolo.

In poco meno di due ore si compie una prova di forza concreta e spietata di Giannelli e compagni, partendo dalla difesa per finire all’attacco. Nonostante non sia stato un match facile, in archivio ci sono ricezione efficace, muri invalicabili e palle che vanno a punto anche con un pizzico di furbizia e visione, dove non arriva la potenza delle schiacciate. Umiltà e consapevolezza, aveva predicato De Giorgi dopo lo spavento nei quarti contro l’Olanda: lezione imparata, lo possiamo dire. L’Italia anticipa e legge il campo, mantiene sempre la concentrazione mentre la Francia chiama time out e challenge, prova a correggere la rotta, cerca di fare quello che può, a tratti risale fino a mettere un po’ di pepe con il brivido in chiusura di terzo set, ma il can-can arriva solo dagli altoparlanti del PalaEur – sportivissimi – in una pausa di gioco. È festa in campo, ma anche per i 10mila in tribuna.

E’ un’Italia che diverte e si diverte, che sta ricevendo l’abbraccio di tutta Italia, capace di sopperire alle assenze con la forza di una squadra che ha fatto del gruppo la sua arma vincente. Così la sfida numero 149 con la Francia allenata da Andrea Giani si traduce nella vittoria numero 79 contro i transalpini: l’ultimo precedente il 18 agosto in Polonia, quando al Memorial Wagner gli azzurri si imposero 3-0. Corsi e ricorsi. La Nazionale si proietta quindi per la dodicesima volta tra le prime due d’Europa e scenderà in campo sabato alle 21 contro la Polonia, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: contro i polacchi – battuti lo scorso anno nella finale dei Mondiali – stavolta c’è in palio la medaglia d’oro europea per confermare il titolo conquistato proprio dagli azzurri nel 2021 a Katowice, quando arrivò la vittoria con la Slovenia.

DE GIORGI: LA FRANCIA HA PROVATO DI TUTTO, MA NOI BELLI TOSTI

“Una bella partita, abbiamo giocato con grande intensità, loro hanno provato di tutto ma i ragazzi erano belli tosti e battaglieri. L’approccio doveva essere di rispondere colpo su colpo“. Così ai microfoni di Rai Sport il Ct dell’Italvolley, Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria per 3-0 contro la Francia nella semifinale degli Europei.

“Da parte nostra è stata una partita intensissima- ha aggiunto il Ct- Ci eravamo detti di mettere in campo tutto quello che abbiamo costruito in questo percorso e di farlo contro una squadra coriacea e tecnica, che difende bene“.

Sabato sera ad assistere a Italia-Polonia ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “E’ un grande onore, siamo felicissimi- dice De Giorgi- E’ sempre stato gentile e affettuoso con noi ed è anche molto competente. Ma ora non mettetemi questa pressione“, ha chiuso scherzando il Ct.

GIANNELLI: ORA LA POLONIA, CI SARÀ DA SOFFRIRE

“Una partita perfetta? Di perfetto non c’è niente, ci siamo incastrati con un brivido alla fine del terzo set, ma siamo stati bravissimi a chiudere“. Così il capitano dell’Italvolley, Simone Giannelli, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 3-0 contro la Francia nella semifinale degli Europei. Sulla presenza di Mattarella alla finale Giannelli commenta: “Che bello. Sono contentissimo. Lo ringrazio perché ci verrà a vedere e speriamo di offrirgli uno spettacolo come quello di stasera, mostreremo l’orgoglio di portare la maglia azzurra”.

La finale sarà la stessa dei Mondiali dello scorso anno, quando si impose l’Italia. “Il passato è passato, mi interessa davvero poco. Loro sono una squadra pazzesca e ci sarà da soffrire e da giocare con la testa”, ha concluso Giannelli.

MICHIELETTO: GRAN BELLA PARTITA, ABBIAMO SPINTO TUTTI

“Oggi abbiamo fatto davvero una gran bella partita tutti quanti, a turno tutti abbiamo spinto per portare punti e oggi è stato qualcosa di bello. Il Palazzetto ci ha dato una mano, sono orgoglioso della mia squadra, ora recuperiamo e testa alla finale“. Così Alessandro Michieletto ai microfoni di Rai Sport, che trasmetterà la finale in diretta dalle 20:50, dopo la vittoria in semifinale per 3-0 contro la Francia agli Europei di pallavolo.

CREDITS FOTO: FIPAV