“Unhinged – Il Giorno Sbagliato” su Rai 3: la trama del film

In prima serata su Rai 3 in onda “Unhinged – Il Giorno Sbagliato”: ecco la trama del film con Russell Crowe, Caren Pistorius e Gabriel Bateman

Un thriller del 2020 con protagonista il Premio Oscar Russell Crowe, una riflessione sulle nevrosi contemporanee esu quanto sia facile, con azioni molto banali, far scattare la follia omicida in persone già cariche di odio e risentimento. Nel cast del film “Unhinged – Il Giorno Sbagliato”, in onda giovedì 4 maggio alle 21.20 su Rai 3, oltre a Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Michael Papajohn diretti da Derrick Borte.

Rachel Hunter, madre di Kyle, è una giovane donna impegnata in una difficile causa di divorzio. In una mattina come le altre, mentre accompagna il figlio a scuola si trova bloccata nel traffico, rischiando di ritrovarsi anche licenziata dal suo unico lavoro. I guai per lei non sono però ancora realmente iniziati. In preda alla frustrazione, infatti, commette l’errore di suonare con prepotenza il clacson al suv che davanti a lei non parte allo scattare del semaforo verde. È proprio un clacson che altererà definitivamente lo stato psico-fisico di Tom Cooper, l’uomo alla guida del suv, che ha appena ucciso la sua ex moglie insieme al nuovo compagno. Accecato dalla rabbia, per l’ennesimo affronto di una vita ormai in frantumi, decide di punire l’insofferenza di Rachel. L’uomo inizierà infatti ad inseguirla per tutta la città, con il chiaro intento di fare del male a lei e alle persone a lei care.