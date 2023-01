Surana debutta con il singolo “Grazie a me”

In distribuzione con Ingrooves “Grazie a me”, il singolo d’esordio di Surana, l’artista e modella marocchina che in Italia ha scoperto il suo amore per la musica

“Questo brano racconta le difficoltà in cui sono cresciuta e che hanno impedito, per anni, la realizzazione di me stessa. È un testo autobiografico che riassume le delusioni che ho vissuto in amore e nell’amicizia, e che hanno lasciato un segno indelebile nel mio carattere per sempre. È una lettera d’amore per l’Italia, la terra che ha permesso la mia rinascita a tutti i livelli, in cui canto la mia rivincita sul passato e la mia piena volontà di aprirmi al futuro”.

Il brano, prodotto da Fabio Verardo, Franco Iannizzi e Marco Mori per The Lab Music Factory, è stato scritto insieme a Erika T, già finalista della nona edizione di XFactor.

Soumya Flifli, in arte Surana, è nata in un quartiere ebreo a Casablanca in Marocco il 07/09/1992. Appassionata fin da bambina di teatro, canto lirico e danza, nel suo paese natale. Si laurea in business e management, lavora come assicuratrice lasciando in sospeso i suoi progetti artistici.

Abbandonare tutto e si trasferisce in Italia per conseguire un Master post-laurea in Filmmaking all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il periodo del lockdown fu, per lei, una fase preparatoria in cui imparò a parlare fluentemente l’italiano per integrarsi perfettamente nella sua terra di accoglienza.

La sua immersione nel mondo dello spettacolo è avvenuta, inizialmente, dietro la camera da presa, qualche volta come aiuto costumista, vista la sua passione per la moda, e qualche volta come assistente di produzione nell’industria cinematografica.

Tra sfilate ed esibizioni di canto e ballo, vince “Miss Spettacolo 2021”, presenta alcuni spettacoli e trasmissioni televisive.

Del suo percorso artistico hanno già parlato web e riviste, si è esibita a Casa Sanremo, cornice del Festival della canzone italiana 2022 e da lì partecipa a numerosi contest ed eventi dedicati ad artisti emergenti.

Durante il suo girovagare tra un palco e l’altro, viene scoperta dal talent scout Franco Iannizzi, patron di “Lab Music Factory” che le produce il suo primo singolo “Grazie a me”.