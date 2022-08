“Semplicemente” è il nuovo singolo di Paola Bivona

“Semplicemente”, il nuovo singolo di Paola Bivona, disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali

Esce il nuovo singolo di Paola Bivona Semplicemente, prodotto da Mattia Salvadori edito e distribuito da Shed626.

Il brano segna l’inizio di un nuovo percorso per la cantante toscana; da sempre molto legata alla musica brasiliana, con Semplicemente Paola Bivona lega tra loro sonorità elettroniche, quasi hip hop, con il sound più vintage e cantautorale che è già caratteristico della sua produzione artistica precedente. L’incontro tra bassi digitali e chitarre slide, tra gli arpeggiatori e il suo fedele ukulele, costituisce il centro del nuovo mondo sonoro di Paola ed è una rappresentazione accurata dell’incontro fra le anime artistiche dell’artista e del suo produttore Mattia.

Il brano racconta di una sensazione nostalgica legata alla fine rassegnata e quasi apatica di una relazione che dentro non sembra essere chiusa, per cui tutto un domani può ancora succedere. Paola racconta: “Il brano è nato 5 anni fa a Roma come un esperimento a 6 mani. Inizialmente si trattava di una bossa nova con una strofa scritta in portoghese. E’ rimasto sperduto nel mio hard disk a lungo, fino a quando con Mattia non abbiamo deciso di rimetterci le mani. I nostri mondi si sono contaminati a vicenda dando vita a un risultato che per quanto inaspettato rispec-chia appieno la Paola di oggi”

SEMPLICEMENTE

Music & lyrics: Paola Bivona, Walter Silvestrelli, Marta Lucchesini

Slide Guitar: Matteo Quiriconi

Prod & Mix: Mattia Salvadori

Mastering: Luca Massafra

Publisher & Distributor: Shed626

Artwork: Shed626 Graphics

PAOLA BIVONA

Classe 1992, finalista al Festival di Castrocaro e concorrente di The Voice of Italy. Dal 2015 è a Roma dove frequenta prima l’Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, diretta da Tosca, poi il corso di canto jazz del Conservatorio Santa Cecilia. Fonda il collettivo Adoriza con cui porta in scena in teatri prestigiosi lo spet-tacolo musicale “Viaggio in Italia – cantando le nostre radici”, ideato da Tosca per la regia di Massimo Venturiello e la produzione artistica di Piero Fabrizi.

Nel 2019 vince l’ambitissima Targa Tenco con questo progetto, diventato un album. Nell’estate dello stesso anno partecipa ad un tour internazionale del Festival Sete Sòis Sete Luas accompagnata da musicisti provenienti da tutto il mondo. Parallelamente alla carriera solista lavora da sempre con il chitarrista Matteo Quiriconi nel duo The Brothers in Law e nel progetto di musica brasiliana Saudades Do Brasil.

Nel 2021 con la sua voce escono i singoli Ruggine (Blue Room House) e Guai (collaborazione con Mattia Salvadori).