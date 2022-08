BLVRD: online su YouTube il video di “Dammi un’ora”

È disponibile online su YouTube il video ufficiale di “DAMMI UN’ORA”, il primo singolo di BLVRD, con la regia di SUN DOJO

È online il video ufficiale di DAMMI UN’ORA, il primo singolo di BLVRD, con la regia di SUN DOJO. DAMMI UN’ORA (Leave Music) è il brano d’esordio del songwriter romano, uscito da pochi giorni per Leave Music: una canzone travolgente, in equilibrio perfetto tra rap e pop. SUN DOJO lo traduce in immagini, mettendo in scena il faticoso risveglio di BLVRD, dopo una serata movimentata, fatta di amici, bevute e ore piccole.

“Inizialmente volevo ricreare l’idea di una grande festa stile americano, in un villa con piscina, come quelle che si vedono nei film con i quali sono cresciuto. Ma poi ho scelto di fare una cosa che mi rappresentasse nella realtà: pochi amici stretti in una piccola casa a bere, per poi svegliarmi malissimo e ripensare a tutte le cose che mi fanno soffrire.”

Ad attendere BLVRD infatti, al mattino, tutti i pensieri accantonati durante la notte, così intensi da incarnarsi in un alter ego aggressivo e spregiudicato, che assedia il cantautore fin dalla prima colazione.

Forte della sua palpabile urgenza espressiva, di anni di freestyle e di una significativa esperienza negli States, BLVRD dichiara fin da subito la sua cifra: uno stile diretto, tra hip hop e cantautorato, che non rinuncia a contaminazioni punk-rock.

Arrangiato e prodotto da Fabio Garzia, in arte Mustrow, DAMMI UN’ORA è un brano autobiografico, una lettera aperta dedicata alla persona amata, all’interno della quale BLVRD parla dei suoi difetti, per chiedere un nuovo punto d’incontro.

Con DAMMI UN’ORA BLVRD traduce in musica il suo percorso umano, unico vista la giovane età, e le infinite sfumature delle relazioni che ha potuto esplorare negli anni, a partire da un’innegabile sensibilità.

DAMMI UN’ORA: https://youtu.be/_4fwAOFteEs