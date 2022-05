Qui Mamme Shop di RCS ha l’esclusiva su Biobimbi di Nicolazzi

L’olio del Marchesato crotonese fa il giro del mondo: il Gruppo RCS ha l’esclusiva su Biobimbi di Nicolazzi nel crotonese

Fu Atena che piantò e regalò, il primo albero di ulivo. Così che, la Grecia e la sua vicina, la Calabria, incominciarono a piantarli. Nel crotonese fiorisce a dismisura, lo confermano documenti medievali, fin dai tempi remoti. Un toponimo, in parti, identifica piantagioni nel petilino e Mesoraca, fulcro del famoso e ricco Marchesato. E proprio a Petilia, da antichi uliveti di Nicolazzi, nasce Terre del Marchesato Crotonese, l’olio extravergine di oliva. Da longevi e secolari uliveti nasce l’oro verde dalle tante virtù, anche le foglie sono terapeutiche. Nettare verde per la crescita in salute dei bimbi.

RCS oggi ha l’esclusiva sulla linea Biobimbi dell’azienda Nicolazzi

Bene ha fatto, con fiuto e intraprendenza imprenditoriale, Il gruppo RCS ad assicurarsela. Soprattutto proponendola nell’editoriale specializzato “qui mamme” del corriere della sera. Uno dei più stimati, apprezzati, in attivo, gruppi editoriali italiani e quotati in borsa. Oggi, quindi, ha l’esclusiva sulla linea Biobimbi dell’azienda Nicolazzi, accaparrandosi il business di un prodotto Made in Calabria. Di conseguenza, spetta al famoso gruppo del Corriere della Sera la logistica, distribuzione, il marketing, pubblicizzandolo infine sulle loro testate proprietà. Una paternità, quella dell’RCS, acquisita dalla domanda, su un’offerta che ha conquistato i mercati qualificati. Dalla griffe inconfondibile: “Biobimbi.” In cui, la guida, i consigli e l’alimentazione aprono un approssimarsi di fonti divulgative delle proprietà salutistiche. Che abbracciano i nascituri dalla vita che cresce e li accompagna. L’alimentazione è a capo di ogni forma di vita. Nutrirsi correttamente vuol dire scegliere di volersi bene. E, farlo per i propri figli vuol dire creare una società prosperosa. “Mens sana in corpore sano.”

La Calabria riesce gelosamente a conservare una cultura contadina che vince ancora sulla qualità.

Le anomalie climatiche hanno cambiato anche l’autenticità dei prodotti agroalimentari, ma l’olio, quello che la Calabria riesce gelosamente a conservare, vince ancora sulla qualità. Infatti, è tra i primi produttori d’Europa. Soprattutto la terra Calabra vanta a sé imprenditori che dopo aver ricevuto l’eredità hanno scommesso sul nuovo che avanza conservando quell’impronta del tipico, territoriale, identitario. Insomma, come natura crea qualcuno, conserva, come Nicolazzi, agri-food group, (che nulla ha d’industriale). Una delle aziende produttrici che hanno puntato sulla qualità. Ma non solo. Grazie alle ricerche e lo studio avanzato della struttura imprenditoriale, hanno puntato sulle fasce deboli: bambini e anziani. Tanto da aver creato la linea “Olio BioBimbi”, ormai volata sulle vette dell’e commerce. Il gruppo editoriale RCS Media Group lo ha inserito nel circuito vendite. Un olio 100% calabrese con grandi proprietà benefiche e nutrizionali, elementi salutistici per una buona e sana alimentazione. Ecco perché, le farmacie specializzate e le catene alimentari specializzate per l’infanzia, individuandolo, (ma è volato anche oltre oceano), l’hanno scelto sul mercato.

QuiMamme: una finestra sul mondo del bebè e di una corretta gestione della crescita. Oggi, una mamma sempre più attenta.

Corriere della sera QuiMamme, risponde con grande attenzione all’esigenza del mondo Mamma e bebè, fin dalla nascita. Accompagnandolo fino all’età consigliata per lo svezzamento. Prodotti per il bambino con un occhio attento alla sua crescita. Intuendo come un prodotto di nicchia come babyoil avrebbe avuto un enorme successo. Così è stato. Il management e la cultura aziendale della Nicolazzi Group certamente hanno voluto sfidare il marketing con il suo esclusivo brand. E, volerà sempre più in alto rappresentando degnamente una terra che ha tanto da raccontare.