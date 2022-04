Il film “Brooklyn” su Rai 1: ecco la trama

Per il ciclo Donne Straordinarie in prima serata su Rai 1 il film “Brooklyn” con Saoirse Ronan, Emory Cohen: ecco la trama

Per il ciclo Donne straordinarie, Rai 1 trasmette mercoledì 27 aprile alle 21.25, il film drammatico del 2015 “Brooklyn” di John Crowley, con Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent. Eilis, una giovane irlandese senza futuro in patria, parte per l’America. A New York si ambienta a fatica fino a quando non conosce un ragazzo italoamericano di cui si innamora e lo sposa. Quando la morte dell’unica sorella, rimasta in patria a badare alla madre, la costringerà a ritornare temporaneamente in Irlanda si accorgerà di quanto sia difficile dover scegliere tra i due mondi…