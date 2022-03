Come diventare un trader professionista partendo da zero

Sempre più persone sentono parlare (e si interessano anche) del trading online e tutti i giorni si informano o ricevono notizie su come comprare Shiba Inu (una delle criptovalute del momento) e quali progetti possono risultare maggiormente vantaggiosi e remunerativi.

Il trading online è diventato una nuova fonte di reddito per molte persone durante la pandemia di COVID-19: le circostanze attuali hanno portato alla sua crescente popolarità. Stai cercando un modo per fare soldi in maniera collaterale e in perdita di tempo? Allora è giunto il momento per te di considerare il trading online. Questo articolo potrebbe essere il tuo primo passo per iniziare.

Non è un segreto che il trading sia diventato un’opzione conveniente per guadagnare denaro extra molto tempo fa. Chiunque disponga di una connessione Internet può iniziare a fare trading da remoto da casa, il che è particolarmente accurato in tempi di pandemia.

Il trading determina lo scambio di valore dei beni e consente alle persone di acquistarli e venderli. Include non solo il Forex trading, ma anche azioni, indici, materie prime o persino il trading di criptovalute. Più vario è il tuo portafoglio, più redditizia e interessante può essere la tua esperienza di trading.

Prima dell’inizio del tuo viaggio di trading, dovrai affrontare l’ostacolo principale. Esiste una vasta gamma di piattaforme che forniscono servizi di intermediazione e devi sceglierne una. Potresti anche imbatterti in truffe di broker. Ecco perché è fondamentale identificare broker affidabili e praticabili ed evitare quelli sospetti prima di fare la scelta finale.

Ecco gli elementi essenziali per un broker affidabile:

Dovrebbe essere regolamentato e autorizzato da organismi di regolamentazione.

Fornisce depositi e prelievi sicuri.

Offre assistenza ai clienti.

Se un broker, che stai valutando di scegliere, non ha nessuna delle opzioni sopra elencate, è meglio evitarlo. Assicurati che un broker sia sicuro e affidabile.

Il trading online: soluzione economica ideale, rischio o truffa?

Molte persone negli anni passati, se non si sono ancora avvicinate al trading, è perché lo consideravano una sorta di truffa. Attraverso questo sistema per produrre soldi, infatti, devi investire ingenti somme di denaro (a volte non così spropositate come si pensa) e dare fiducia alle piattaforme che ospiteranno, oltre i nostri wallet pieni di denaro, anche i nostri dati sensibili.

Si tratta di una questione molto delicata, dal momento che per fare parte della community degli utenti di una piattaforma di trading online, naturalmente, bisogna registrarsi e accettare delle clausole.

Per quanto queste cose non capitino sempre, dal momento che esistono molti siti davvero professionali e funzionali, le truffe esistono e non sono neppure poche. Capitano molto spesso, soprattutto ai novellini che ancora non sanno molto di questo mondo e tendono a fidarsi della prima mail che ricevono.

In realtà, il trading online è simile a tanti altri lavori, nei quali è facile finire in imboscate e prendere delle colossali fregature. Per evitarle, l’unico modo è farsi le ossa e soprattutto farsi furbi. Non esistono paioli pieni zeppi di fagioli magici e tu non ti chiami Jack. Il che vuol dire che dovrai rimboccarti le maniche, cercare recensioni e pareri sui forum, ma soprattutto studiare. Studiare, studiare, studiare e soprattutto scegli un broker. Vediamo quali parametri e criteri da seguire in tal senso

L’importanza di scegliere una piattaforma di trading affidabile

Un criterio importante sul quale è indispensabile basare la propria scelta riguarda proprio la piattaforma di trading che dovrà essere il lasciapassare e la porta d’ingresso appunto al mercato finanziario e bisogna assicurarsi che si parli di uno strumento sicuro affidabile e certificato.

In alcuni casi i broker finanziari usano come piattaforme di trading quelle fornite da operatori di terze parti come per esempio metaquotes software, ma in alcuni casi possiamo notare che invece alcuni broker decidono di sviluppare una piattaforma di trading internamente con lo scopo di differenziarsi dagli altri colleghi.

Queste si chiamano piattaforme proprietarie e risultano più funzionali soprattutto un Trader che principiante; anche se in ogni caso il suggerimento principale che sentiamo di dare è quello di provare a lungo una piattaforma prima di scegliere il broker con cui fare Trading.

Teniamo presente che ogni broker in genere permette di poter fare trading con un conto demo che in maniera virtuale permette di andare a capire quanto è professionale e intuibile il software.

E bisognerà soffermarsi soprattutto sulla affidabilità e sulla velocità e sarà anche importante soffermarsi sui particolari come indicatori tecnici grafici, ma anche accesso a strumenti di gestione del rischio come il famoso stop Loss

Scegli un broker che offra degli strumenti e delle risorse valide per un principiante

Un altro elemento molto importante che dovrebbe essere legato alla scelta del broker riguarda le risorse che deve offrire ai principianti e che sono varie e ora faremo qualche esempio.

Innanzitutto molto utile come strumento sarà la leva finanziaria perché serve per moltiplicare il capitale impiegato in uno strumento finanziario, anche se l’effetto leva aumenta un po’ il rischio in un’operazione ed ecco perché bisogna usarlo solo dopo un po’ di esperienza.

Altro strumento molto importante per i principianti è relativo semplicemente a poter visionare molto materiale informativo e quindi anche didattico che servirà per andare ad avere le basi del Trading e quindi formarsi una struttura conoscitiva forte che permette anche di capire quali sono le probabilità all’interno di questo materiale in genere ci sono video corsi ma anche articoli guide e webinar.

Molto importante sarà avere un accesso illimitato a un conto demo che servirà al trailer per testare la piattaforma e quella che è la sua sicurezza e quindi è assolutamente uno strumento indispensabile.

In definitiva ci sarà bisogno di avere degli strumenti di trading completi e che siano anche avanzati e altri importanti per esempio sono Il calcolatore di oneri sul trade oppure il calendario economico.

Ma naturalmente anche i grafici dal vivo che serviranno per implementare in maniera perfetta e rapida le proprie strategie di trading.

Ricordati che questi strumenti saranno validi per crearsi una propria formazione perché ti dice che col trading basta investire soldi per guadagnare e che non bisogna fare niente e non bisogna impegnarsi, non bisogna formarsi, sta semplicemente mentendo sull’ingenuità di che ha necessità di soldi.