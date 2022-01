Nasce il nuovo acciunt Twitter ViaggiaTreno

Si chiama ViaggiaTreno il neonato account disponibile da oggi su Twitter realizzato in sinergia con Trenitalia , che accompagnerà i viaggiatori con informazioni in tempo reale sulla circolazione e rubriche di approfondimento sui servizi messi a disposizione sui treni e nelle stazioni.

Spazio anche alla mobilità integrata, condivisa e sostenibile grazie a tweet dedicati al trasporto delle bici in treno, all’assistenza di Rete Ferroviaria Italiana nelle stazioni per i viaggiatori con disabilità o a ridotta mobilità, ai servizi integrati treno+bus e ai numerosi mezzi in sharing disponibili nei principali hub ferroviari come monopattini, bici e scooter elettrici dei partner di Trenitalia.