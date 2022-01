Moda: il nuovo brand Esercito1659 debutta a Pitti Uomo

A Pitti Uomo debutto sul mercato delle nuove collezioni “Esercito1659”: è il nuovo brand di abbigliamento commerciale dell’Esercito prodotto da Officina Italia

A Pitti Uomo 2022 ci sarà il debutto sul mercato delle nuove collezioni “Esercito1659”: è il nuovo brand di abbigliamento commerciale dell’Esercito, Forza Armata, prodotto e distribuito da Officina Italia, azienda licenziataria del marchio.

Il marchio “Esercito 1659”, che identifica la Forza Armata in maniera decisa e inequivocabile, è stilisticamente coerente, semplice e d’impatto. Si compone della stella a 5 punte che simbolicamente rappresenta i valori caratterizzanti dell’Esercito quali leadership, coraggio, spirito di sacrificio e servizio incondizionato per la comunità nazionale e dalla scritta “Esercito 1659” che riporta alle più antiche origini della Forza Armata, rappresentando, di fatto, un legame fra tradizione e innovazione.

Officina Italia, un’azienda che ha sede a Carvico in provincia di Bergamo, che in cinquant’anni di lavoro nel campo della moda si è conquistata la fiducia di molti brand del Made in Italy, per valorizzare le collezioni di Esercito ha aperto la collaborazione con Alon Siman-Tov, noto consulente creativo e coordinatore nel campo dell’abbigliamento, scarpe e accessori anche per l’Istituto Europeo del Design di Milano (IED), con cui lavorerà sulla promozione del brand Esercito.

L’affidamento ad un licenziatario del nuovo brand commerciale dell’Esercito è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa congiunta con i vertici di “Pitti Uomo” a Firenze, presente il Generale di Divisione Giuseppenicola Tota, Capo V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito, e l’avvocato Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A.

Questa iniziativa di brand licensing, promossa da Difesa Servizi S.p.A. (società in house del Ministero della Difesa), prevede l’affidamento della licenza in esclusiva relativa all’uso e allo sfruttamento commerciale degli emblemi, stemmi, e immagini dell’Esercito Italiano per la classe merceologica 25 della classificazione di Nizza, ossia abbigliamento ed accessori.