Israle: sì alla quarta dose di vaccino ma non per tutti

In Israele sì alla quarta dose agli immunodepressi, ma non a over 60 e personale medico. L’annuncio del Ministero della Salute

Israele ha dato il via libera alla somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid-19 alle persone immunodepresse. Lo hanno annunciato le più alte cariche del ministero della Salute israeliane, nel corso di una conferenza stampa.

Come spiega la Dire (www.dire.it), contrariamente alla raccomandazione del Management team of epidemics (Mte) del 21 dicembre scorso, il direttore generale del ministero, Nachman Ash, ha deciso di non approvare l’inoculazione della quarta dose di vaccino anti coronavirus per le persone con più di 60 anni e per il personale medico.