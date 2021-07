Come funzionalo le strategie di comunicazione sul Web

Le strategie di comunicazione sul Web fanno sempre più la differenza. Come funzionano e perché ottengono un riscontro sempre maggiore

Le strategie di comunicazione sul Web sono orientate per rendere riconoscibile e di valore un prodotto o un servizio. A scopo pubblicitario, ottengono sempre maggiore riscontro perché sono in grado di adattarsi alle situazioni, al pubblico di riferimento, alle eventuali obiezioni e a quello che propone la concorrenza, in termini di caratteristiche e di proposta di valore.

Nella pubblicità comparativa, si prendono le caratteristiche della concorrenza come base di partenza per poter evidenziare i pregi e i benefici del proprio prodotto o servizio.

Su Internet, si possono evidenziare facilmente degli esempi pratici. Il primo è quello “eterno” tra Pepsi e Coca Cola. Di recente, ad esempio, le due aziende si sono dibattute ‘a suon’ di spot pubblicitari in tv e digital, con brani di testimonial di alto rilievo nel panorama della musica italiana: pubblicità Pepsi Maneskin, che ha reso omaggio ai vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, e pubblicità Coca Cola con il tormentone estivo del brano ‘Mille’, che ha confermato lo stato di Fedez come icona Pop, ma ancor meglio, celebrato il colore del brand con il ritornello ‘Labbra rosso Coca-Cola’.

Questi due colossi cercano ancor oggi, di prevedere le mosse dell’altro, anticipandole e facendo “meglio dell’altro” in una lotta senza esclusione di colpi.

Un altro esempio di strategie di comunicazione sul web è quello della pubblicità comparativa applicata al settore del gioco online. Esistono infatti guide specializzate in cui i vari portali di gioco vengono messi a confronto sulla base di alcune caratteristiche, quali: bonus di benvenuto, possibilità di prelevare e con quali modalità, forme di assistenza e la reputazione che col tempo si sono guadagnati sul web.

Il confronto evidenzia altresì piattaforme complete, per esempio starcasino piuttosto che 888 casino , con gaming diversi da quelli “classici”, ottime promozioni e la possibilità di scegliere tra un vastissimo repertorio di giochi online e in diretta streaming, non tralasciando assolutamente la certezza che siano tra siti legali e titolari di una licenza AAMS/ ADM in Italia, e quindi sicuri.

L’utente pertanto viene indotto a registrarsi alla piattaforma più convincente.

Mettendosi nei panni dell’utente, che non deve perdere tempo a cercare informazioni sulla concorrenza, la strategia funziona, anche sul lungo periodo.